Соцфонд подготовил данные для назначения пенсий в 2026 году

Как объяснили в фонде, в рамках подготовки сведений для назначения пенсии специалисты актуализируют лицевые счета, собирают и проверяют информацию, которая напрямую влияет на размер будущих выплат. Такая работа начинается за один-два года до наступления пенсионного возраста или раньше, если человек обращается за установлением предпенсионных льгот.