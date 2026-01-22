Капитан омского «Авангарда» установил неигровой рекорд

Хоккейный клуб «Авангард» сообщил о результатах аукциона по распродаже 15 уникальных игровых свитеров, созданных к юбилею омского хоккея. Аукцион вызвал большой интерес среди болельщиков, которые заплатили з одежду игроков в общей сложности 884 090 рублей.
Наибольшую сумму предложили за джерси капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова. Его купили за 300 090 рублей. Что стало рекордом аукциона.
Второе место занял свитер Майкла Маклауда — 61 тысяча рублей. На третьем месте — свитер Константина Окулова — 60 тысяч рублей.
Напомним, Дамир Шарипзянов на этой неделе вписал свое имя в историю клуба. После двух шайб в ворота «Салавата Юлаева» он стал пятым в списке лучших защитников-снайперов за 75 лет омского хоккея. А до этого первым защитником с двумя хет-триками.
Как уточнили в пресс-службе «Авангарда», первое место в списке лучших защитников-снайперов клуба с результатом 94 заброшенные шайбы, заработанными за 615 матчей, занимает Виктор Архипов.