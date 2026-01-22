Капитан омского «Авангарда» установил неигровой рекорд

Напомним, Дамир Шарипзянов на этой неделе вписал свое имя в историю клуба. После двух шайб в ворота «Салавата Юлаева» он стал пятым в списке лучших защитников-снайперов за 75 лет омского хоккея. А до этого первым защитником с двумя хет-триками.