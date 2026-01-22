Число утечек персональных данных в России в 2025 году снизилось до 118 случаев

Для сравнения, в 2024 году ведомство фиксировало 135 случаев, при которых в открытый доступ попало свыше 710 миллионов записей о россиянах. Таким образом, по данным регулятора, по сравнению с прошлым годом число инцидентов сократилось, а объем данных, оказавшихся под угрозой, уменьшился более чем в 13 раз, передает ТАСС.