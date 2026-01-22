Число утечек персональных данных в России в 2025 году снизилось до 118 случаев

Количество зафиксированных утечек персональных данных в России снизилось в 2025 году. Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, за год было зарегистрировано 118 случаев компрометации баз, в сеть попали более 52 миллионов записей.
Для сравнения, в 2024 году ведомство фиксировало 135 случаев, при которых в открытый доступ попало свыше 710 миллионов записей о россиянах. Таким образом, по данным регулятора, по сравнению с прошлым годом число инцидентов сократилось, а объем данных, оказавшихся под угрозой, уменьшился более чем в 13 раз, передает ТАСС.
Ранее старший юрист MWS AI Кирилл Дьяков заявил, что россияне могут столкнуться с утечкой при анализе медицинских данных с помощью нейросети. Создатели ИИ при судебных разбирательствах также должны раскрывать данные пользователей — это создает дополнительные риски для конфиденциальности.
Ранее в МВД предупредили, что передавать незнакомым людям паспортные данные, номера СНИЛС, а также комбинации имени и даты рождения категорически нельзя. Полученную информацию аферисты могут использовать для взлома паролей и последующей кражи личных данных человека.