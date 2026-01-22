Собака покусала мальчика на территории детского сада в Приморье

Об инциденте пишут в социальных сетях. По словам матери ребёнка, на территории детского сада № 10 в Оленеводе бездомные животные находятся постоянно. Там живут бесхозяйные коты, которые становятся приманкой для собак. Пёс, напавший на мальчика, по предварительной информации, принадлежит кому-то из местных жителей и к дошкольному учреждению отношения не имеет. Животное беспрепятственно проникло на территорию детского сада во время самовыгула.