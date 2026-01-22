Собака покусала мальчика на территории детского сада в Приморье

Об инциденте пишут в социальных сетях. По словам матери ребёнка, на территории детского сада № 10 в Оленеводе бездомные животные находятся постоянно. Там живут бесхозяйные коты, которые становятся приманкой для собак. Пёс, напавший на мальчика, по предварительной информации, принадлежит кому-то из местных жителей и к дошкольному учреждению отношения не имеет. Животное беспрепятственно проникло на территорию детского сада во время самовыгула.
Травмы, полученные мальчиком 1 декабря 2025 года, зафиксировали в травмпункте и судебно-медицинской экспертизе в Артёме. Ему диагностировали укушенную ссадину лица тяжёлой степени. Ребёнок проходит курс вакцинации от бешенства. Мальчику также был нанесён явный моральный вред, после нападения животного малыш стал бояться ходить в детский сад, возвращается туда с истериками.
Мать ребёнка обратилась в полицию и прокуратуру округа. В полиции, как утверждает женщина, не установили состава преступления, хотя со стороны администрации дошкольного учреждения, по мнению заявительницы, могла быть допущена халатность — попустительство в отношении прикармливания бродячих животных. Прокуратура также не дала оценки возможным административным нарушениям со стороны администрации детского сада.
Общественники призывают прокуратуру Приморского края взять ситуацию на контроль, проверить действия администрации детского сада и дать оценку работе прокуратуры Надеждинского округа.
Отметим, что в июле прошлого года правительство Приморского края ввело административную ответственность за кормление бездомных собак вблизи общественно значимых объектов. Запрещено как кормить животных с рук, так и оставлять для них в свободном доступе еду. Цель запретительной инициативы — как раз предотвратить нападения безнадзорных животных на людей.