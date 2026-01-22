В Госдуме предложили ввести прогрессивную шкалу ИПК за уход за пенсионерами

«Логичными направлениями смягчения и настройки правового регулирования являются: точечное изменение требования о наличии периодов работы и (или) иной деятельности “до и/или после” применительно к уходу за гражданами старше 80 лет (в том числе через исключение указанного условия для данного вида ухода, либо замену на более мягкий критерий минимального суммарного страхового стажа в любой момент жизни, либо через допущение предварительного учёта периода ухода в индивидуальном лицевом счёте с последующей проверкой условий при назначении пенсии без утраты записи о периоде ухода)», — добавляется в документе.