В Сургуте из-за морозов отменили занятия у школьников первой смены

Из‑за морозов отменили занятия для 1−11 классов.
В сургутских школах 22 января не будут учиться ученики 1−11 классов первой смены — причиной стала низкая температура воздуха. Отмена занятий призвана обезопасить детей в экстремальные холода. Об этом сообщили в администрации города.
«В связи с низкой температурой воздуха 22 января в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сургута отменяются занятия для 1−11 классов 1 смены», — говорится в сообщении мэрии. О формате обучения второй смены информация не поступила.
По данным сервиса Gismeteo, 22 января в Сургуте температура воздуха составит от −34 до −36 градусов. В течение суток прогнозируется ясная погода.