ЦРБ в Советской Гавани обновлена к своему юбилею

В Центральной районной больнице Советской Гавани, которой в этом году исполняется 60 лет, завершен капитальный ремонт. Здесь ежегодно оказывают помощь 36 тысячам жителям района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ЦРБ была создана в январе 1966 года. Сегодня это современная больница, в которой есть клинико-диагностическая лаборатория, детское отделение, родильный дом и стационар и все необходимое оборудование.
На ремонт больницы было выделено 60 млн рублей. На эти деньги удалось полностью обновить три этажа лечебного корпуса, заменить систему отопления, водоснабжения и канализации. В палатах помимо косметического ремонта полностью заменена электропроводка и установлены новые светильники.
Преобразились и регистратура, врачебные кабинеты, помещения для процедур, это позволило создать комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала.
Специалисты больницы оказывают медицинскую помощь не только в стационарах и поликлиниках, но и в детских садах, и школах. Сегодня в штате — 70 врачей и 170 медсестер. Среди них есть и те, кто работает здесь с момента основания.
Так, Борис Сирота пришел в больницу терапевтом в 1969 году. Потом получил специальность рентгенолога, стаж его — больше 50 лет.
— Сейчас мы работаем на современных аппаратах: можно сделать серию снимков и сразу увидеть проблему человека на экране в разных проекциях. Раньше приходилось каждую пленку проявлять вручную. За 60 лет больница сильно преобразилась, стала неузнаваемой, — рассказал врач-рентгенолог Борис Сирота.
Каждый год в больницу приходят новые медики, в том числе и по программам «Земский доктор/фельдшер». Только за прошлый год к коллективу присоединились 15 человек. Среди них — врач-нефролог Надежда Баранова. Надежда работает в отделении гемодиализа районной больницы, который открыли несколько лет назад. Помимо основной работы нефрологом, она ведет прием как терапевт.
Уроженка Чукотки начинала свой путь в Хабаровске, работала медсестрой, потом 10 лет посвятила службе на скорой помощи. Она — из семьи медиков, в здравоохранении работают ее старшая сестра и тетя -фельдшер. Семейную династию продолжает дочь, которая учится в медуниверситете.
Больница преобразилась благодаря реализации президентских нацпроектов: «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Новые технологии сбережения здоровья».