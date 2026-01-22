ЦРБ в Советской Гавани обновлена к своему юбилею

Каждый год в больницу приходят новые медики, в том числе и по программам «Земский доктор/фельдшер». Только за прошлый год к коллективу присоединились 15 человек. Среди них — врач-нефролог Надежда Баранова. Надежда работает в отделении гемодиализа районной больницы, который открыли несколько лет назад. Помимо основной работы нефрологом, она ведет прием как терапевт.