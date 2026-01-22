Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коррозия, царапины, деформация кузова: россиянам назвали последствия нахождения авто под снегом

Автоэксперт Касьяненко: если не чистить машину от снега, она заржавеет.

Источник: Комсомольская правда

Если не очищать автомобиль от снега, он может не только подвергнуться коррозии, но и деформироваться. Об этом напомнил россиянам сопредседатель Ивановского регионального отделения «Народного фронта», автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.

«Вес снега может негативно сказаться на состоянии кузова автомобиля, особенно если снег мокрый и тяжелый», — напомнил эксперт.

Касьяненко добавил, что из-за наледи на лакокрасочном покрытии автомобиля могут образоваться царапины, а влага может ускорить коррозию авто.

Кроме того, длительный простой может быть вреден для аккумулятора и двигателя. Влага, попадающая в систему, может привести к поломкам, а также замедлить работу электроники и других систем. Засыпанный снегом воздухозаборник может привести к попаданию воды в отопитель.

Ранее эксперт Ломанов дал советы о том, как правильно откопать машину из-под снега и не пострадать во время гололеда.

Что такое зимние ловушки на дороге, читайте здесь на KP.RU.