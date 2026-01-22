Коррозия, царапины, деформация кузова: россиянам назвали последствия нахождения авто под снегом

Если не очищать автомобиль от снега, он может не только подвергнуться коррозии, но и деформироваться. Об этом напомнил россиянам сопредседатель Ивановского регионального отделения «Народного фронта», автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.
«Вес снега может негативно сказаться на состоянии кузова автомобиля, особенно если снег мокрый и тяжелый», — напомнил эксперт.
Касьяненко добавил, что из-за наледи на лакокрасочном покрытии автомобиля могут образоваться царапины, а влага может ускорить коррозию авто.
Кроме того, длительный простой может быть вреден для аккумулятора и двигателя. Влага, попадающая в систему, может привести к поломкам, а также замедлить работу электроники и других систем. Засыпанный снегом воздухозаборник может привести к попаданию воды в отопитель.
