Планетологи нашли на Марсе «Северный Ледовитый океан»

Когда же специалисты совместили полученные снимки с топографическими данными, они смогли увидеть древнюю береговую линию вокруг бывшего океана и оценить его приблизительные размеры. Расчеты показали, что по площади он был сравним с Северным Ледовитым океаном Земли (14,09 миллиона квадратных километров). Это делает его крупнейшим известным океаном в истории Марса.