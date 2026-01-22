В Хабаровске появится памятник в честь 80-летия победы над Японией

На конкурс представили семь проектов. По словам помощника президента РФ и председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, Маньчжурская операция остаётся самой эффективной и стремительной военной кампанией в мировой истории. Памятник должен увековечить не только триумф советских войск, но и роль Хабаровска как центра подготовки и руководства этой операцией.