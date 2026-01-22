В Хабаровске появится памятник в честь 80-летия победы над Японией

В Москве 21 января подвели итоги конкурса на лучший эскиз памятника, посвящённого 80-летию разгрома Квантунской армии и окончанию Второй мировой войны. Об этом сообщили в Российском военно-историческом обществе.
Монумент планируют установить в Хабаровске — именно отсюда в 1945 году руководили Маньчжурской наступательной операцией. За две недели Красная армия разгромила миллионную Квантунскую группировку Японии, освободила Северо-Восточный Китай и Северную Корею и завершила самую кровопролитную войну в истории человечества.
На конкурс представили семь проектов. По словам помощника президента РФ и председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, Маньчжурская операция остаётся самой эффективной и стремительной военной кампанией в мировой истории. Памятник должен увековечить не только триумф советских войск, но и роль Хабаровска как центра подготовки и руководства этой операцией.