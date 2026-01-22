Врач рассказал, как определить, что ребенок принимает седативные препараты

«Если ребенок был замкнутый, застенчивый, и вдруг стал излишне общительным, разговорчивым, это уже будет повод задуматься. По одному случаю выводы сделать сложно, но наблюдательный родитель должен обращать внимание на такие вещи. Изменение сознания, появление излишнего возбуждения, раскрепощение. Те темы, на которые раньше ребенок не хотел общаться, он начинает обсуждать. Это не всегда говорит о приеме препаратов, но всегда стоит обратить на это внимание, поговорить с ребенком», — пояснил специалист.