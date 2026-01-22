«Девочка с ладошку»: в Ачинске выходили крошечную малышку, родившуюся раньше срока

Вера родилась 20 ноября на 29-й неделе беременности и весила всего 950 граммов при росте 34 сантиметра. Малышка буквально умещалась на ладони взрослого человека.
Из-за глубокой недоношенности она не могла сама дышать и есть. Первую неделю Вера провела в реанимации, затем больше месяца — в отделении для недоношенных детей, где ее выхаживали в инкубаторе и круглосуточно наблюдали врачи.
Постепенно девочка окрепла, научилась самостоятельно питаться и обходиться без медицинского оборудования. Спустя два месяца ее вместе с мамой выписали домой. К этому моменту Вера набрала вес до 2,6 килограмма и выросла до 45 сантиметров.
На выписку пришла вся семья — папа и старшие сестры, рассказали в краевом Минздраве. Теперь «девочка с ладошку» будет расти дома, в деревне Старая Еловка Бирилюсского района, а врачи желают ей крепкого здоровья и счастливого детства.
