«Девочка с ладошку»: в Ачинске выходили крошечную малышку, родившуюся раньше срока

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ачинском перинатальном центре врачи совершили маленькое чудо — помогли выжить и окрепнуть девочке, которая появилась на свет значительно раньше срока.

Источник: НИА Красноярск

Вера родилась 20 ноября на 29-й неделе беременности и весила всего 950 граммов при росте 34 сантиметра. Малышка буквально умещалась на ладони взрослого человека.

Из-за глубокой недоношенности она не могла сама дышать и есть. Первую неделю Вера провела в реанимации, затем больше месяца — в отделении для недоношенных детей, где ее выхаживали в инкубаторе и круглосуточно наблюдали врачи.

Постепенно девочка окрепла, научилась самостоятельно питаться и обходиться без медицинского оборудования. Спустя два месяца ее вместе с мамой выписали домой. К этому моменту Вера набрала вес до 2,6 килограмма и выросла до 45 сантиметров.

На выписку пришла вся семья — папа и старшие сестры, рассказали в краевом Минздраве. Теперь «девочка с ладошку» будет расти дома, в деревне Старая Еловка Бирилюсского района, а врачи желают ей крепкого здоровья и счастливого детства.

