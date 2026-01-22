Ричмонд
Ясли и детские сады будут работать до 20:00, распорядился Путин

Президент считает, что нужно помочь женщинам раньше выйти на работу после рождения ребенка.

Источник: IrkutskMedia.ru

Детские сады и ясли должны работать до 20:00, заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с правительством. По его словам, это позволит мамам раньше выходить на работу и не терять квалификацию.

«Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию. А что может помочь это сделать? Вот как раз ясельные группы, как раз продление нахождения ребенка в ясельных группах и в детских садах», — рассказал Владимир Путин.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство займется этим вопросом. Решать задачу будут вместе с губернаторами.

Ранее эксперты объясняли, что продление работы детских садов приведет к увеличению нагрузки на воспитателей. Нужно будет оплачивать им сверхурочные часы или увеличивать штат, а это приведет к росту нагрузки на местные бюджеты.

