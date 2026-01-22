Россиянам грозят штрафы за частые перекуры на работе

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова сообщила, что все больше курящих россиян отказываются от курения на рабочем месте. По ее словам, это связано с тем, что курящие сотрудники болеют чаще и теряют до часа рабочего времени ежедневно. Также, как передает «Национальная служба новостей», мужчины курят чаще женщин.