Россиянам грозят штрафы за частые перекуры на работе

Работника могут оштрафовать за частые перекуры.
Сотрудников могут привлечь к дисциплинарной ответственности за частые перекуры, если это нарушает установленный в организации режим рабочего дня. Об этом сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Работника могут привлечь к дисциплинарной ответственности за частые перекуры, если это нарушает установленный режим рабочего дня и прописано во внутренних документах компании», — сказал Хаминский. Его слова передает РИА Новости.
При этом юрист подчеркнул, что штрафы за курение на работе по Трудовому кодексу РФ не предусмотрены. Он также уточнил, что количество перекуров законодательно не ограничено, но они должны соответствовать правилам отдыха, установленным в организации. Курить разрешается только в специально отведенных местах.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова сообщила, что все больше курящих россиян отказываются от курения на рабочем месте. По ее словам, это связано с тем, что курящие сотрудники болеют чаще и теряют до часа рабочего времени ежедневно. Также, как передает «Национальная служба новостей», мужчины курят чаще женщин.