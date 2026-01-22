Васильев возглавил уже второй омский Союз строителей

Соответствующая информация появилась в его аккаунтах в социальных сетях в среду, 21 января 2026 года. Он сменил на посту Юзефа Мосенкиса.
Примечательно, что Васильев фактически возглавил уже второй «Союз строителей Омской области»: в 2025 году он официально стал председателем Совета СРО «Союз строителей Омской области».
Стоит также отметить, что в каждой из структур введена «дополнительная» управленческая фигура: в Региональном отраслевом объединении работодателей это исполнительный директор (в должности с октября 2023 года официально пребывает Сергей Кошелев), тогда как в СРО — исполнительный директор (Алексей Турбанов).
Согласно данным официального сайта РООР, в ее составе, по состоянию на 2025 год, 33 юридических лица. Для сравнения, это сопоставимо с количеством присоединившихся к СРО только за 2025 год, тогда как всего в нем порядка 395 физических и юридических лиц.