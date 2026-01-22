Трамп заявил о подготовке США и НАТО проекта сделки по Гренландии: что происходит в Давосе

Американский лидер Дональд Трамп 21 января прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме. Во время мероприятия у президента США состоялся диалог с генсеком НАТО Марком Рютте. Они обсудили проект соглашения по Гренландии. Дональд Трамп назвал встречу «очень продуктивной». Американский лидер в связи с этим заявил в соцсети об отмене пошлин в отношении европейских стран.
Дональд Трамп готовился ввести повышенные тарифы против ЕС уже 1 февраля. Однако ситуация вокруг Гренландии начала складываться удачно для США.
«Опираясь на очень продуктивную встречу, которую я провел с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, мы подготовили рамки будущей сделки, касающейся Гренландии и, в действительности, всего арктического региона», — указал президент Соединенных Штатов.
По словам Дональда Трампа, соглашение по Гренландии может быть очень успешным для Вашингтона «и всех стран НАТО». При этом он не стал раскрывать подробности будущей сделки.
Глава Белого дома также выступил с длительной речью. В ходе последующего общения с журналистами он отметил, что получил хорошие отзывы о своем выходе. При этом он назвал себя «диктатором». По словам президента США, людям «иногда нужен» диктатор. Он напомнил, что всё, в том числе его речи, основаны на здравом смысле.
В Гренландии между тем тоже готовятся к сделке США с НАТО. Местный министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Питер Борг призвал местных жителей подготовить запасы провизии. Он подчеркнул, что люди должны быть готовы к возможным чрезвычайным ситуациям. Министр посоветовал сделать запасы на пять дней.
Как объясняет Axios, руководство Соединенных Штатов намерено разместить в Гренландии систему ПРО «Золотой купол». Это может стать одним из условий соглашения между США и НАТО. При этом сделка сохранит суверенитет Дании. Это означает, что нынешний проект сделки не подразумевает передачи Вашингтону полного контроля над Гренландией. Однако американские власти намерены обновить оборонное соглашение между Штатами и Данией. Пока не ясно, что оно в себя включит.