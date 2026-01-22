Трамп заявил о подготовке США и НАТО проекта сделки по Гренландии: что происходит в Давосе

Как объясняет Axios, руководство Соединенных Штатов намерено разместить в Гренландии систему ПРО «Золотой купол». Это может стать одним из условий соглашения между США и НАТО. При этом сделка сохранит суверенитет Дании. Это означает, что нынешний проект сделки не подразумевает передачи Вашингтону полного контроля над Гренландией. Однако американские власти намерены обновить оборонное соглашение между Штатами и Данией. Пока не ясно, что оно в себя включит.