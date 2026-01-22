Злостных неплательщиков алиментов из Омска теперь срамят на государственном портале

Для проверки на «вшивость» конкретного омича, нужно знать его фамилию, имя, отчество и дату рождения. Воспользоваться сервисом можно без авторизации на портале «Госуслуги» и предоставления документов. В реестр включаются только те должники, которые уже привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов или были объявлены в розыск судебными приставами.