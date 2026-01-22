Злостных неплательщиков алиментов из Омска теперь срамят на государственном портале

На Госуслугах заработал реестр злостных неплательщиков алиментов, в который включены и омичи. О нововведении рассказали в министерстве цифрового развития Омской области.
В ведомстве рассказали, что теперь каждый человек, даже незарегистрированный на портале «Госуслуги», может узнать информацию про омичей, уклоняющихся от содержания своего ребенка или пожилых родителей. В определенном разделе портала размещена информация о наличии долгов по алиментам на содержание детей или родителей, а также о сумме задолженности.
Для проверки на «вшивость» конкретного омича, нужно знать его фамилию, имя, отчество и дату рождения. Воспользоваться сервисом можно без авторизации на портале «Госуслуги» и предоставления документов. В реестр включаются только те должники, которые уже привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов или были объявлены в розыск судебными приставами.