В Ноябрьске из-за морозов объявили актировку

Детям с 1 по 4 класс не рекомендуют находиться на улице.
Утром 22 января в Ноябрьске (ЯНАО) зафиксирована температура воздуха −33 градуса. В связи с этим детям с 1 по 4 класс рекомендуют оставаться дома. Об этом сообщили в администрации города.
«На 6:00 температура −33 градуса, ветер Ю‑З, 4 м/с. В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 4 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщили в telegram-канале мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что в конце января на Урале установилась аномально холодная погода с температурой до −42 градусов. Это вызвано приближением гребня Сибирского антициклона, который усугубит ситуацию с морозами.