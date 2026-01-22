КПРФ предложила установить дату «Кровавого воскресенья» памятным днем

«Выбор даты не случаен: 126 лет назад — 22 января, 9 января по старому стилю, произошла настоящая трагедия в истории нашего государства, когда только по официальным данным было убито 96 и ранено 330 человек, участников мирного шествия рабочих с семьями, которые шли к Зимнему дворцу лишь затем, чтобы вручить царю коллективное прошение о защите от эксплуатации с тяжелейшими переработками и просьбой о проведении реформ. Но по ним открыли огонь, рубили их шашками, люди в панике затаптывали упавших», — сказал Парфенов РИА Новости.