КПРФ предложила установить дату «Кровавого воскресенья» памятным днем

Обращение с таким предложением в адрес руководителя администрации президента России Антона Вайно имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали депутаты Алексей Куринный, Денис Парфенов и Сергей Обухов.
«В целях достижения национального согласия увековечивания памяти жертв из числа граждан, боровшихся за признание и защиту трудовых прав на территории России, считаем целесообразным установить день 22 января в качестве памятной даты», — сказано в обращении.
В документе отмечается, что «Кровавое воскресенье» — значимое событие в истории России, и эта трагедия положила начало ряду исторических событий, приведших к многочисленным жертвам и потрясениям.
«Выбор даты не случаен: 126 лет назад — 22 января, 9 января по старому стилю, произошла настоящая трагедия в истории нашего государства, когда только по официальным данным было убито 96 и ранено 330 человек, участников мирного шествия рабочих с семьями, которые шли к Зимнему дворцу лишь затем, чтобы вручить царю коллективное прошение о защите от эксплуатации с тяжелейшими переработками и просьбой о проведении реформ. Но по ним открыли огонь, рубили их шашками, люди в панике затаптывали упавших», — сказал Парфенов РИА Новости.
Он отметил, что этот день вошел как «Кровавое воскресенье». «Забывать такое нельзя. А вот отдать погибшим и пострадавшим дань памяти — необходимо. Поэтому мы с коллегами обратились в администрацию президента с предложением учредить памятную дату, посвященную всем погибшим и пострадавшим трудящимся. Надеемся, что инициативу КПРФ поддержат», — добавил депутат.