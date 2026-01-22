Ричмонд
КПРФ предложила установить дату «Кровавого воскресенья» памятным днем

РИА Новости: Гибатдинов предложил установить 22 января памятным днем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили на федеральном уровне установить 22 января как День памяти жертв из числа граждан, боровшихся за признание и защиту трудовых прав на территории России.

Обращение с таким предложением в адрес руководителя администрации президента России Антона Вайно имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали депутаты Алексей Куринный, Денис Парфенов и Сергей Обухов.

«В целях достижения национального согласия увековечивания памяти жертв из числа граждан, боровшихся за признание и защиту трудовых прав на территории России, считаем целесообразным установить день 22 января в качестве памятной даты», — сказано в обращении.

В документе отмечается, что «Кровавое воскресенье» — значимое событие в истории России, и эта трагедия положила начало ряду исторических событий, приведших к многочисленным жертвам и потрясениям.

«Выбор даты не случаен: 126 лет назад — 22 января, 9 января по старому стилю, произошла настоящая трагедия в истории нашего государства, когда только по официальным данным было убито 96 и ранено 330 человек, участников мирного шествия рабочих с семьями, которые шли к Зимнему дворцу лишь затем, чтобы вручить царю коллективное прошение о защите от эксплуатации с тяжелейшими переработками и просьбой о проведении реформ. Но по ним открыли огонь, рубили их шашками, люди в панике затаптывали упавших», — сказал Парфенов РИА Новости.

Он отметил, что этот день вошел как «Кровавое воскресенье». «Забывать такое нельзя. А вот отдать погибшим и пострадавшим дань памяти — необходимо. Поэтому мы с коллегами обратились в администрацию президента с предложением учредить памятную дату, посвященную всем погибшим и пострадавшим трудящимся. Надеемся, что инициативу КПРФ поддержат», — добавил депутат.

