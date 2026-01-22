Люся Чеботина сообщила, что поговорила с поддерживающей ВСУ Анджелиной Джоли

Ранее Life.ru сообщал о конфликте между Ильёй Резником и Люсей Чеботиной из-за её откровенного наряда на творческом вечере поэта. В завершении мероприятия Резник заявил, что почти все исполнители появились на сцене в строгих образах. Контрастом выступила Люся Чеботина, чей вызывающий наряд, как утверждает продюсер, он пытался заблаговременно обсудить с организаторами, но безуспешно.