Люся Чеботина сообщила, что поговорила с поддерживающей ВСУ Анджелиной Джоли

Российская певица Люся Чеботина сообщила о личном общении с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. В своём телеграм-канале артистка рассказала о состоявшемся разговоре, но не стала раскрывать подробности их диалога.

«Ничего необычного. Просто только что мы говорили с Анджелиной Джоли», — написала Чеботина.

Новость о знакомстве вызвала неоднозначную реакцию среди поклонников. Часть аудитории поздравила Чеботину с новым контактом, в то время как другие раскритиковали её из-за известной проукраинской позиции американской звезды.

Известно, что Анджелина Джоли неоднократно посещала Украину, встречалась с военными и призывала оказывать поддержку ВСУ. Это и стало причиной резкой реакции части российских подписчиков певицы.

Ранее Life.ru сообщал о конфликте между Ильёй Резником и Люсей Чеботиной из-за её откровенного наряда на творческом вечере поэта. В завершении мероприятия Резник заявил, что почти все исполнители появились на сцене в строгих образах. Контрастом выступила Люся Чеботина, чей вызывающий наряд, как утверждает продюсер, он пытался заблаговременно обсудить с организаторами, но безуспешно.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.