Люся Чеботина сообщила, что поговорила с поддерживающей ВСУ Анджелиной Джоли

«Ничего необычного. Просто только что мы говорили с Анджелиной Джоли», — написала Чеботина.
Новость о знакомстве вызвала неоднозначную реакцию среди поклонников. Часть аудитории поздравила Чеботину с новым контактом, в то время как другие раскритиковали её из-за известной проукраинской позиции американской звезды.
Известно, что Анджелина Джоли неоднократно посещала Украину, встречалась с военными и призывала оказывать поддержку ВСУ. Это и стало причиной резкой реакции части российских подписчиков певицы.
Ранее Life.ru сообщал о конфликте между Ильёй Резником и Люсей Чеботиной из-за её откровенного наряда на творческом вечере поэта. В завершении мероприятия Резник заявил, что почти все исполнители появились на сцене в строгих образах. Контрастом выступила Люся Чеботина, чей вызывающий наряд, как утверждает продюсер, он пытался заблаговременно обсудить с организаторами, но безуспешно.
