Провокация режима Владимира Зеленского на Чернобыльской атомной электростанции могла сподвигнуть жителей Киева начать спешно покидать город, сообщил aif.ru политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров.
Ранее стало известно о том, что столицу Украины в январе 2026 года покинуло порядка 600 тысяч человек.
Блогер Анатолий Шарий, в свою очередь, проинформировал, что сотрудники офиса Зеленского и украинского кабмина, прокуроры и другие высокопоставленные лица могут начать вывозить семьи из Киева, так как эти люди «знают про кое-что, что должно произойти на следующей неделе».
«Буквально два дня назад появилась информация о том, что Чернобыльская атомная станция полностью обесточена. Об этом заявил и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, но без подробностей, просто как факт. В общем, что-то произошло, о чем не говорят. А что же могло случиться? Помню, на днях Зеленский говорил о том, что Россия готовит провокацию. Я полагаю, что по команде Зеленского СБУ как раз ее и подготовила. Я не понимаю иной причины, по которой станция могла быть обесточена, так как РФ не бьет по таким объектам», — сказал Вакаров.
Эксперт также напомнил, что мэр Виталий Кличко призывал жителей по возможности покинуть Киев и повторил эти слова в недавнем интервью The Times.
«Поэтому, думаю, что должна произойти какая-то акция. Скорее всего, СБУ провела операцию, в результате которой ЧАЭС была обесточена, а киевляне испугались возможного распространения радиации. То есть эта информация на фоне коммунального коллапса создала дополнительный источник тревоги, и люди начали массово покидать город», — подытожил Вакаров.
Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил, что отключение Чернобыльской АЭС от внешнего энергоснабжения создает серьезные риски даже для остановленной станции.