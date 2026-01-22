Ричмонд
Сотовые операторы начали взимать плату за безлимитный интернет

Мобильные операторы начали взимать дополнительную плату за опцию безлимитного интернета у клиентов, которые пользуются архивными тарифными планами. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на уведомления компаний.

Так, у абонентов «Мегафона» плата составит 25 или 99 рублей в месяц с третьей декады января. Оператор «Билайн» (компания «ВымпелКом») с 1 января вводит сбор в размере 4,5 рубля в сутки. При этом «Т2 Мобайл» уведомил часть клиентов о повышении общей платы за связь на 19,5 процента.

Операторы объяснили эти меры необходимостью актуализации стоимости услуг из-за роста расходов на развитие сети, инфляции и повышения НДС до 22 процентов. Они подчеркнули, что изменения касаются только клиентов на архивных тарифах, подключиться к которым уже нельзя, говорится в статье.

Кроме того, некоторые продукты питания, а также алкогольная и табачная продукция в России резко подорожают в ближайшее время. Об этом рассказал управляющий партнер компании Agro and Food Communications Александр Панченко. На какие продукты и товары ожидается рост цен, «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода.