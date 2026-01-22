Сотовые операторы начали взимать плату за безлимитный интернет

Мобильные операторы начали взимать дополнительную плату за опцию безлимитного интернета у клиентов, которые пользуются архивными тарифными планами. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на уведомления компаний.
Операторы объяснили эти меры необходимостью актуализации стоимости услуг из-за роста расходов на развитие сети, инфляции и повышения НДС до 22 процентов. Они подчеркнули, что изменения касаются только клиентов на архивных тарифах, подключиться к которым уже нельзя, говорится в статье.
Кроме того, некоторые продукты питания, а также алкогольная и табачная продукция в России резко подорожают в ближайшее время. Об этом рассказал управляющий партнер компании Agro and Food Communications Александр Панченко. На какие продукты и товары ожидается рост цен, «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода.