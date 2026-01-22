В Хабаровске учредили первую в РФ муниципальную премию для доноров крови

Сумма единовременной выплаты составит 10 тысяч рублей. Премия предназначена для тех, кто ещё не получил звание «Почётный донор», но уже активно помогает спасать жизни земляков — такая практика в стране появилась впервые. Награду получат люди с высокой гражданской позицией, которые регулярно сдают кровь безвозмездно.