В Хабаровске учредили первую в РФ муниципальную премию для доноров крови

В Хабаровске ввели специальную премию для доноров, которые сдали кровь 37−39 раз. Постановление об этом подписал мэр Сергей Кравчук.
Сумма единовременной выплаты составит 10 тысяч рублей. Премия предназначена для тех, кто ещё не получил звание «Почётный донор», но уже активно помогает спасать жизни земляков — такая практика в стране появилась впервые. Награду получат люди с высокой гражданской позицией, которые регулярно сдают кровь безвозмездно.
Заявки на премию уже принимают в шести центрах социальной работы с населением: «Единство», «Диалог», «Доверие», «Исток», «Содружество» и «Родник». К заявлению нужно приложить справку со станции переливания крови о количестве донаций и копии паспорта.
Отбор кандидатов продлится до 1 марта.