В Хабаровском крае зимой 2026 года открыты 40 лыжных трасс

В Хабаровском районе возможности для лыжных прогулок предоставляет ФТК «Юность» (Воронежское-2, ул. Молодежная, 18). Рабочие часы со вторника по пятницу — с 10 до 15 часов, по выходным дням — с 10 до 17 часов. Есть услуги проката. В селе Ильинка (ул. Совхозная, 32А) лыжероллерная трасса работает с 8 до 23 часов — здесь ответственной за эксплуатацию объекта указана местная школа, также неподалеку (ул. Совхозная, 60/3) есть лыжная база, которая работает с 10 до 17 часов, здесь могут предоставить лыжи. Покататься можно и в селе Нагорное (ул. Центральная, 1/1) — база «Северный каньон» работает с 11 до 19 часов со вторника по пятницу и с 10 до 22 часов в субботу и воскресенье. Услуги проката спортинвентаря здесь предоставляют. А в селе Воронежское-1 действует лыжный комплекс «Нагорный». Покататься на своих или арендованных лыжах можно с 10 до 17 часов. Оборудовали лыжню и в селе Некрасовка в районе спортивного стадиона.