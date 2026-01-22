В Хабаровском крае зимой 2026 года открыты 40 лыжных трасс

Где любителям лыжного спорта можно покататься в сезоне-2026? По данным регионального министерства спорта, в этом году в крае действует около 40 лыжных трасс, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так, в Хабаровске покататься на лыжах можно на территории СК «Энергия» (ул. Павла Морозова, 30). Посетителей принимают здесь ежедневно 9 до 20 часов, действуют услуги проката инвентаря. Кататься на территории парка «Северный» (ул. Тихоокеанская, 167) со своим инвентарем можно круглосуточно, также по выходным на «народной лыжне» есть возможность арендовать лыжную пару. Есть лыжня также на территории МБОУ СОШ № 85 (ул. Малиновского, 19), МАОУ «Экономическая гимназия» (ул. Профессора Даниловского, 22) и МАОУ Гимназия № 3 (ул. Московская, 10).
В Хабаровском районе возможности для лыжных прогулок предоставляет ФТК «Юность» (Воронежское-2, ул. Молодежная, 18). Рабочие часы со вторника по пятницу — с 10 до 15 часов, по выходным дням — с 10 до 17 часов. Есть услуги проката. В селе Ильинка (ул. Совхозная, 32А) лыжероллерная трасса работает с 8 до 23 часов — здесь ответственной за эксплуатацию объекта указана местная школа, также неподалеку (ул. Совхозная, 60/3) есть лыжная база, которая работает с 10 до 17 часов, здесь могут предоставить лыжи. Покататься можно и в селе Нагорное (ул. Центральная, 1/1) — база «Северный каньон» работает с 11 до 19 часов со вторника по пятницу и с 10 до 22 часов в субботу и воскресенье. Услуги проката спортинвентаря здесь предоставляют. А в селе Воронежское-1 действует лыжный комплекс «Нагорный». Покататься на своих или арендованных лыжах можно с 10 до 17 часов. Оборудовали лыжню и в селе Некрасовка в районе спортивного стадиона.
В Комсомольске-на-Амуре самостоятельно можно покататься в Яблоневом саду с 9 до 18 часов или на запасном поле стадиона «Авангард» в эти же часы. Услуги проката доступны только на лыжной базе «Снежинка» с 9 до 18 часов.
В Комсомольском районе в дневное время пробежка на лыжах доступна в селе Нижнетамбовское (ул. Амурская, 12).
В Солнечном округе любители лыжных прогулок выезжают на организованную лыжню в поселке Солнечный недалеко от административного здания по улице Ленина, 27. А по адресу улица Парковая, 3 действует прокат беговых лыж.
В Бикинском округе за организацию и дальнейшую эксплуатацию лыжни ответствены школа в селе Лермонтовка и профильный отдел администрации поселка Бархатный.
В Амурском районе — спортивная школа (улица Амурская, 3а) с 8 до 18 часов.
В Ванинском районе действует лыжная трасса в поселке Ванино, в парке Победы. Кататься можно круглосуточно, также есть возможность проката (пункт работает с 9 до 17 часов).
В Верхнебуреинском районе лыжню создали в Чегдомыне на озере Сатанки, в парке «Семейный» и на стадионе «Шахтер».
В Вяземском районе (Вяземский, ул. Котляра, 33) организовали прокат лыж и саму лыжню.
В районе имени Лазо есть трасса в поселке Переяславка (пер. Киинский, 13). Кататься и брать инвентарь в аренду здесь можно с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов.
В районе имени Полины Осипенко на лыжах катаются по реке Амгунь (ориентир Культурно-досуговый центр с. им. П. Осипенко, ул. Амгуньская, 86). Здесь же, в центре, могут выдать спортивный инвентарь. А в селе Бриакан (ул. Черенева, 32) лыжню создали за зданием местного Культурно-досугового центра.
В Нанайском районе покататься на лыжах можно в селе Троицкое (сопка «Дубовая»).
А в Николаевском районе любители этой зимней активности могут найти лыжню в Николаевске-на-Амуре по ул. Гоголя, 152. Дни работы определены со среды по воскресенье с 10 до 18 часов. Есть услуги проката. Также возможность прогуляться на лыжах есть в городском парке им. Максима Горького с 9 до 22 часов. Есть лыжня и аренда инвентаря в Многовершинном (ул. Черкашина, 7 офис 8) со среды по пятницу в период с 13 до 18 часов и в субботу-воскресенье с 10 до 17 часов.
В Охотском округе готова предоставить беговые лыжи спортивная школа Охотска, а опробовать их можно на спортивном объекте по улице Олега Кошевого ежедневно с 9 до 17 часов.
Лыжню в Советско-Гаванском районе организовали в Советской Гавани в парке культуры и отдыха «Зеленый мыс» (ул. Советская, 1) и в микрорайоне Окоча (ул. Папанина, 32). В поселке Заветы Ильича катаются в «Матросском парке».