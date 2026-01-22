Ричмонд
В ЯНАО в 2025 году не нашли незаконных посевов наркосодержащих растений

Ямал вошел в число 17 регионов России, где в 2025 году не выявили незаконно выращенных посевов наркосодержащих растений. Отсутствие таких посевов свидетельствует об эффективности профилактической и оперативно‑розыскной работы в округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистического отчета МВД России.

В 2025 году наибольшие площади незаконных посевов выявили и уничтожили в Ростовской, Московской областях и Краснодарском крае.

«Общий объем площадей незаконно выращенных посевов в России по итогам 2025 года превысил 5 га. Нулевые показатели в 17 регионах: в Костромской области, Ненецком автономном округе, Мурманской области, Ингушетии, Карачаево‑Черкесской Республике, Республике Северная Осетия‑Алания, Чечне, Севастополе, Самарской области, Ульяновской области, Ямало‑Ненецком автономном округе, Республике Тыве, Хакасии, Бурятии, Якутии, Камчатском крае и на Чукотке», — сообщается на сайте издания.

В прошлом году наибольшие площади незаконных посевов выявили и уничтожили в Ростовской, Московской областях и Краснодарском крае. Так, в Московской области ликвидировали 2,5 га посевов, в Ростовской области — 0,87 га, в Краснодарском крае — 0,24 га.

