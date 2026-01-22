В ЯНАО в 2025 году не нашли незаконных посевов наркосодержащих растений

Ямал вошел в число 17 регионов России, где в 2025 году не выявили незаконно выращенных посевов наркосодержащих растений. Отсутствие таких посевов свидетельствует об эффективности профилактической и оперативно‑розыскной работы в округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистического отчета МВД России.