В Омске готов план по разгрузке проблемных перекрёстков

Региональный центр организации дорожного движения заработал в Омске на полную мощность. Как отметили в правительстве региона, объединение разрозненных функции в единую систему управления началось с середины прошлого года. Сейчас центр обеспечивает комплексное управление дорожным движением и пассажирскими перевозками в регионе.
Специалисты центра разрабатывают и проверяют проектные решения, направленные на снижение заторов и повышение пропускной способности. Уже подготовлены проекты по разгрузке самых проблемных перекрёстков в черте города Омска. Реализуют эти планы до конца декабря 2026 года.
Отмечается, что Центр также занимается эксплуатацией системы фотовидеофиксации, став единым уполномоченным оператором в этой сфере. Здесь обрабатывают данные с 400 стационарных и передвижных комплексов и занимаются корректировкой светофоров.
Ранее мы писали, что после введения новой схемы движения на мосту у Телецентра, объект находится под пристальным вниманием департамента транспорта омской мэрии.