В Омске готов план по разгрузке проблемных перекрёстков

Региональный центр организации дорожного движения заработал в Омске на полную мощность. Как отметили в правительстве региона, объединение разрозненных функции в единую систему управления началось с середины прошлого года. Сейчас центр обеспечивает комплексное управление дорожным движением и пассажирскими перевозками в регионе.