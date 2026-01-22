Началась регистрация на все забеги-спутники Пермского марафона

6 июня в Перми в третий раз пройдет культурный забег «РУТС». Здесь важна не скорость, а впечатления: маршрут проходит через парки, набережные и знаковые места города. В этом году участникам предложат обновленный маршрут и аудиогид с рассказами о достопримечательностях, который можно слушать прямо во время бега.