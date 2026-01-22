Началась регистрация на все забеги-спутники Пермского марафона

В Перми открыли регистрацию на серию беговых мероприятий — спутников Пермского марафона. Все старты пройдут в 2026 году и рассчитаны как на опытных спортсменов, так и на любителей.
Первым событием станет забег «Спартаковская миля. Счастье есть», который пройдет 19 апреля. Участникам предстоит пробежать дистанцию 1,6 км. На старт выйдут бегуны от 12 лет, также предусмотрены семейные забеги. Записаться на участие можно на платформе RussiaRunning.
Следующий старт — «Perm Trail» — состоится 2 августа на территории лыжной базы «Динамо». Это забег по лесным тропам с дистанциями от 1 до 20 км. Он подойдет тем, кто любит бег по пересеченной местности, а также участникам северной ходьбы. Регистрация уже открыта.
6 июня в Перми в третий раз пройдет культурный забег «РУТС». Здесь важна не скорость, а впечатления: маршрут проходит через парки, набережные и знаковые места города. В этом году участникам предложат обновленный маршрут и аудиогид с рассказами о достопримечательностях, который можно слушать прямо во время бега.
Завершит серию «Счастливый забег», запланированный на 18 октября. Участники смогут выбрать дистанции от 1 до 3 км, а разные возрастные категории позволят выйти на старт всем желающим. Регистрация также доступна онлайн.
Кроме того, продолжается запись на главный старт — Пермский марафон, который пройдет 5 и 6 сентября. В программе — новые форматы, включая костюмированный и семейный забеги, а также дистанция на результат 2500 метров. Регистрация открыта на сайте RussiaRunning.