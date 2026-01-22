В Рыбном союзе назвали условие для снижения рекордных цен на печень трески

Сейчас также обсуждается возможность разрешения производства консервов из печени трески непосредственно на судне. По мнению экспертов союза, это правильное решение, так как печень — деликатный продукт, требующий практически немедленной переработки, и наиболее качественная продукция получается сразу в море. Разрешение на производство на судах при прибрежном промысле позволит увеличить предложение на рынке качественного продукта по разумной цене.