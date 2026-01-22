В Рыбном союзе назвали условие для снижения рекордных цен на печень трески

В организации пояснили, что печень трески традиционно производят из рыбы, добытой в северных морях Атлантики. В последние годы наблюдается тренд на сокращение вылова атлантической трески из-за уменьшения объёмов допустимого улова в Северном бассейне. Это связано с депрессивным состоянием популяции, для сохранения которой Россия и Норвегия договорились сократить промысловые лимиты в Баренцевом море.
Российский вылов трески в Северном бассейне в 2025 году составил около 157 тыс. тонн, что на 31,5% ниже уровня предыдущего года. При этом треска остаётся востребованным экспортным продуктом. В результате средняя розничная цена на качественную печень трески достигла рекордного уровня — до 3500 рублей за килограмм.
В Рыбном союзе отметили, что наиболее качественная и вкусная печень производится из охлаждённого сырья. Для увеличения выпуска такого продукта планируется изменить законодательство о прибрежном рыболовстве. В настоящее время рыбу, добытую по «прибрежным» квотам, разрешено перерабатывать только на берегу.
Сейчас также обсуждается возможность разрешения производства консервов из печени трески непосредственно на судне. По мнению экспертов союза, это правильное решение, так как печень — деликатный продукт, требующий практически немедленной переработки, и наиболее качественная продукция получается сразу в море. Разрешение на производство на судах при прибрежном промысле позволит увеличить предложение на рынке качественного продукта по разумной цене.
Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал Life.ru о том, что снизить стоимость рыбной продукции практически невозможно из-за ограниченного объёма ресурса и растущего спроса. По его словам, для повышения удовлетворённости покупателей отрасль разрабатывает новые продуктовые линии, улучшает упаковку и внешний вид продукции.
Всё самое важное о деньгах и ценах — в разделе «Экономика» на Life.ru.