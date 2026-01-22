Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 22 января 2026 года.
В этот день Овнам стоит уделить внимание отдыху и минимально себя нагружать. Звезды советуют жить будущим, а не прошлым: если некоторые цели остались недостигнутыми, их лучше оставить. Для активностей этот день не подходит, но его можно использовать для восстановления сил перед предстоящими делами.
Тельцам грядущий день позволяет оставаться в границах прошлого, однако им стоит помнить, что ситуация поменялась и настала пора готовиться к новым реалиям. Есть риск испортить отношения с близкими людьми и финансовую страховку. Звезды советуют встретиться с бывшими коллегами и старыми друзьями.
Сегодня Близнецам стоит заняться завершением старых проектов, однако не стоит спешить с утверждением новых планов. День даст надежду на компенсацию морального ущерба или возмещение неполученной прибыли.
Для Раков грядущий день пройдет спокойно, они смогут забыть о возможных проблемах. Предстоящие события позволят им действовать в русле собственных взглядов, опираться на проверенные системы и следовать старым идеалам дружбы. Также они могут надеяться на долю везения.
Предстоящий день не подойдет Львам для новых начинаний и лишней суеты. Звезды советуют перенести старт нового сотрудничества или первых встреч. Лучше заняться вопросами подстраховки и безопасности, а также уточнить условия договоренностей.
Обстоятельства будут удерживать Дев в рамках старых сценариев, однако из-за этого им будет сложно строить продуктивные отношения с новыми людьми. Лучше посвятить этот день встречам в старой обстановке со знакомыми людьми, а также соблюдать дистанцию, которая может препятствовать неформальной манере общения.
В этот день Весам следует отложить собственные планы и следовать чувству долга. Можно заняться вопросами увольнения, подведением итогов долгого лечения, профилактикой хронических заболеваний. Возможно, с кем-то придется окончательно расстаться.
Скорпионам стоит ценить возможности для отдыха в спокойной обстановке. Лучше этот день провести в уединении, отдать дань прошлому, традициям, духовным ценностям, отпустить какие-то воспоминания или закрыть старую программу.
Грядущий день Стрельцам лучше провести в кругу близких людей. Можно посетить старые знакомые места, подвести итоги долгой полосы в семейной жизни. Этот день также напомнит о том, что привязывает людей к привычному месту, дому или традициям.
Козерогам сегодня требуются тишина и покой. Лучше заняться привычными делами и избегать конфликтных ситуаций. По возможности, можно использовать проверенный источник моральной поддержки. Таким источником может стать старый друг или любимая музыка.
Сегодняшний день не подойдет Водолеям для новых начинаний и попыток самопрезентации. Лучше отложить подобные занятия на более поздний срок. Звезды также не советуют впустую тратить деньги — покупать стоит только полезные и запланированные заранее вещи.
Рыбам стоит довериться знакам судьбы или своим внутренним ощущениям. На первое место можно и нужно поставить свои потребности. В этот день можно подвести итоги, отпустить прошлое и оценить самочувствие на пороге нового этапа в жизни, передает «Рамблер».