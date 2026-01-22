Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 января

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 22 января 2026 года.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 22 января 2026 года.

В этот день Овнам стоит уделить внимание отдыху и минимально себя нагружать. Звезды советуют жить будущим, а не прошлым: если некоторые цели остались недостигнутыми, их лучше оставить. Для активностей этот день не подходит, но его можно использовать для восстановления сил перед предстоящими делами.

Тельцам грядущий день позволяет оставаться в границах прошлого, однако им стоит помнить, что ситуация поменялась и настала пора готовиться к новым реалиям. Есть риск испортить отношения с близкими людьми и финансовую страховку. Звезды советуют встретиться с бывшими коллегами и старыми друзьями.

Сегодня Близнецам стоит заняться завершением старых проектов, однако не стоит спешить с утверждением новых планов. День даст надежду на компенсацию морального ущерба или возмещение неполученной прибыли.

Для Раков грядущий день пройдет спокойно, они смогут забыть о возможных проблемах. Предстоящие события позволят им действовать в русле собственных взглядов, опираться на проверенные системы и следовать старым идеалам дружбы. Также они могут надеяться на долю везения.

Предстоящий день не подойдет Львам для новых начинаний и лишней суеты. Звезды советуют перенести старт нового сотрудничества или первых встреч. Лучше заняться вопросами подстраховки и безопасности, а также уточнить условия договоренностей.

Обстоятельства будут удерживать Дев в рамках старых сценариев, однако из-за этого им будет сложно строить продуктивные отношения с новыми людьми. Лучше посвятить этот день встречам в старой обстановке со знакомыми людьми, а также соблюдать дистанцию, которая может препятствовать неформальной манере общения.

В этот день Весам следует отложить собственные планы и следовать чувству долга. Можно заняться вопросами увольнения, подведением итогов долгого лечения, профилактикой хронических заболеваний. Возможно, с кем-то придется окончательно расстаться.

Скорпионам стоит ценить возможности для отдыха в спокойной обстановке. Лучше этот день провести в уединении, отдать дань прошлому, традициям, духовным ценностям, отпустить какие-то воспоминания или закрыть старую программу.

Грядущий день Стрельцам лучше провести в кругу близких людей. Можно посетить старые знакомые места, подвести итоги долгой полосы в семейной жизни. Этот день также напомнит о том, что привязывает людей к привычному месту, дому или традициям.

Козерогам сегодня требуются тишина и покой. Лучше заняться привычными делами и избегать конфликтных ситуаций. По возможности, можно использовать проверенный источник моральной поддержки. Таким источником может стать старый друг или любимая музыка.

Сегодняшний день не подойдет Водолеям для новых начинаний и попыток самопрезентации. Лучше отложить подобные занятия на более поздний срок. Звезды также не советуют впустую тратить деньги — покупать стоит только полезные и запланированные заранее вещи.

Рыбам стоит довериться знакам судьбы или своим внутренним ощущениям. На первое место можно и нужно поставить свои потребности. В этот день можно подвести итоги, отпустить прошлое и оценить самочувствие на пороге нового этапа в жизни, передает «Рамблер».