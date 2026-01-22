Ричмонд
В Госдуме хотят запретить анонимность в социальных сетях

Свинцов: запрет на анонимность в сети поможет бороться с буллингом и мошенниками.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили запретить анонимную регистрацию в сети Интернет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.

«За каждым постом, за каждым автором должен скрываться живой, реальный человек, которого можно однозначно идентифицировать, чтобы не было различных манипуляций, буллинга, не было мошенничества, преступлений, каких-то вымогательств», — объяснил депутат, призвав полностью очистить интернет не только от анонимного контента и аккаунтов, но и от возможности использования ботов и производства массового контента при помощи ИИ.

По мнению Свинцова, реализовать инициативу «очень просто» через принятие соответствующего федерального закона.

Напомним, МВД РФ предлагало отказаться от анонимности в Интернете еще в 2011 году.

К этой теме председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин вернулся после трагедии в казанской школе, где при стрельбе погибли девять человек. Володин заявил о необходимости обсудить уход от анонимности в интернете.

Что нужно знать об основных угрозах в сети Интернет в 2026 году, читайте здесь на KP.RU.

