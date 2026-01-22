В Госдуме хотят запретить анонимность в социальных сетях

«За каждым постом, за каждым автором должен скрываться живой, реальный человек, которого можно однозначно идентифицировать, чтобы не было различных манипуляций, буллинга, не было мошенничества, преступлений, каких-то вымогательств», — объяснил депутат, призвав полностью очистить интернет не только от анонимного контента и аккаунтов, но и от возможности использования ботов и производства массового контента при помощи ИИ.