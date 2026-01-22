Мэр Новосибирска поручил проверить кровли после обрушения ТЦ

После обрушения части торгового центра в Первомайском районе Новосибирска мэр Максим Кудрявцев поручил провести проверку. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Градоначальник дал указание оценить, как соблюдаются требования по содержанию кровель и своевременной очистке крыш от снега.
Напомним, накануне в Новосибирске рухнула крыша и часть второго этажа ТЦ на улице Наумова. Здание практически полностью разрушено. По предварительной версии, причиной обрушения стала не выдержавшая снеговой нагрузки кровля.