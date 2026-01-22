Какие категории граждан смогут выйти на пенсию в 2026 году

В 2026 году выйти на пенсию смогут граждане, которые достигли пенсионного возраста, а также заработали достаточное количество стажа и пенсионных баллов, рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Некоторые категории граждан могут выйти на пенсию раньше времени, добавил он.
Для пенсии необходимо не меньше 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), напомнил эксперт. На общих основаниях выйти на пенсию могут мужчины, которым исполнится 64 года, а также женщины в возрасте 59 лет. Если стажа не хватает, то его можно докупить, но не более 7,5 лет, добавил Виноградов.
Мужчины могут выйти на пенсию в 62 года, если есть стаж в 42 года, а женщины — в 57 лет при стаже в 37 лет. В стаж также включают нестраховые периоды, например, службу в армии и декретный отпуск по уходу за ребенком.
Женщины могут досрочно выйти на пенсию, если у них много детей, отметил эксперт. При трех детях досрочная пенсия доступна в 57 лет, а при четверых детях — в 56 лет. При пяти детях на пенсию можно выйти в 50 лет. Но потребуется также стаж в 15 лет и 30 ИПК, предупредил Виноградов.
Кроме того досрочная пенсия полагается работникам Крайнего Севера и опасных производств. На два года раньше могут выйти на пенсию пожилые граждане, если их уволили по сокращению штата или ликвидации производства, и им служба занятости не смогла найти подходящую работу, рассказал Вадим Виноградов в беседе с «Прайм».
Сергей Ветров.