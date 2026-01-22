Какие категории граждан смогут выйти на пенсию в 2026 году

Женщины могут досрочно выйти на пенсию, если у них много детей, отметил эксперт. При трех детях досрочная пенсия доступна в 57 лет, а при четверых детях — в 56 лет. При пяти детях на пенсию можно выйти в 50 лет. Но потребуется также стаж в 15 лет и 30 ИПК, предупредил Виноградов.