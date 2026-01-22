В МПГУ заявили о популярности педагогического образования в России

Он подчеркнул, что в последние годы на государственном уровне принимаются различные меры поддержки педагогов и наставников, в частности, для повышения статуса учителя много сделано в рамках нацпроекта «Образование». Кроме того, значительно улучшилась материальная база общего образования и педагогических вузов.