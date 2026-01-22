Боевики разбросаны по полю: ВС РФ взяли суперкрепость ВСУ у Сум

«Уничтожение строительной техники и срыв строительных работ приведет к тому, что противнику некуда будет отступать, ему придется спешно окапываться в поле, негде будет прятаться от нашей артиллерии и авиации. Они в результате этого разгрома будут терпеть еще большее поражение, придется быстрее отступать при натиске российской армии. ВСУ очень трудно будет держать оборону на этом направлении, когда активно работают российские дроны, авиация, артиллерия. Серьезных укрытий у них не будет, украинские военные будут вынуждены окапываться в поле, в дачных поселках, а держать оборону там очень трудно», — пояснил эксперт.