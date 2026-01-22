Украинским военным на сумском направлении грозят большие потери после того, как российская армия сорвала планы ВСУ по возведению глубокоэшелонированной линии обороны, сообщил в беседе с aif.ru военно-политический аналитик Ян Гагин.
Напомним, российские военные при помощи разведывательного беспилотного комплекса «Шторм» сорвали планы ВСУ по возведению глубокоэшелонированной линии обороны на сумском направлении. В результате боевой работы было уничтожено более 10 тяжелых экскаваторов ВСУ и другой строительной техники.
ВСУ возводили линию обороны на расстоянии 50 км от линии боевого соприкосновения. По словам бойцов ВС РФ, украинские боевики не предприняли никаких мер, поскольку считали, что находятся в безопасности.
«Уничтожение строительной техники и срыв строительных работ приведет к тому, что противнику некуда будет отступать, ему придется спешно окапываться в поле, негде будет прятаться от нашей артиллерии и авиации. Они в результате этого разгрома будут терпеть еще большее поражение, придется быстрее отступать при натиске российской армии. ВСУ очень трудно будет держать оборону на этом направлении, когда активно работают российские дроны, авиация, артиллерия. Серьезных укрытий у них не будет, украинские военные будут вынуждены окапываться в поле, в дачных поселках, а держать оборону там очень трудно», — пояснил эксперт.
Гагин отметил, что подобный удар по важности можно сравнить с атакой на узел логистических цепочек ВСУ.
