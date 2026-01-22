С начала года из Хабаровского края и ЕАО выдворили 21 мигранта

Граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Нигерии и Китая нарушили правила въезда или режима пребывания в РФ и были привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. Им назначено наказание в виде выдворения из страны.