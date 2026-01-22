С начала года из Хабаровского края и ЕАО выдворили 21 мигранта

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области судебные приставы выдворили за пределы страны 21 иностранного гражданина, — сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.
Граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Нигерии и Китая нарушили правила въезда или режима пребывания в РФ и были привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. Им назначено наказание в виде выдворения из страны.
До отправления на родину мигранты находились в центрах временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Судебные приставы сопроводили их к пунктам пропуска через государственную границу и передали сотрудникам пограничной службы ФСБ России.
Все выдворенные граждане не смогут въезжать в РФ в установленные законом сроки.