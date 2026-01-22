Ричмонд
С начала года из Хабаровского края и ЕАО выдворили 21 мигранта

Иностранцы покинули Россию за нарушение правил пребывания.

Источник: Пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области судебные приставы выдворили за пределы страны 21 иностранного гражданина, — сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

Граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Нигерии и Китая нарушили правила въезда или режима пребывания в РФ и были привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. Им назначено наказание в виде выдворения из страны.

До отправления на родину мигранты находились в центрах временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Судебные приставы сопроводили их к пунктам пропуска через государственную границу и передали сотрудникам пограничной службы ФСБ России.

Все выдворенные граждане не смогут въезжать в РФ в установленные законом сроки.