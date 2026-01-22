В трех сёлах Челябинской области введён карантин по бешенству

Ограничения коснутся села Травники в Чебаркульском округе. Здесь опасной зоной признана территория в радиусе двух километров от улицы Победы, где заболевание подтверждено у кошки. Села Уйское Уйского района с карантинной зоной два километра от улицы Дружбы — здесь бешенство обнаружено у собаки. И села Владимировка Варненского района, тут ограничения введены в радиусе двух километров от улицы Мира, где вирус выявлен у крупного рогатого скота.