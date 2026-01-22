В трех сёлах Челябинской области введён карантин по бешенству

В трёх населенных пунктах Челябинской области введен карантин в связи с выявленными случаями бешенства. Соответствующий указ главы региона был обнародован 21 января 2026 года.
Ограничения коснутся села Травники в Чебаркульском округе. Здесь опасной зоной признана территория в радиусе двух километров от улицы Победы, где заболевание подтверждено у кошки. Села Уйское Уйского района с карантинной зоной два километра от улицы Дружбы — здесь бешенство обнаружено у собаки. И села Владимировка Варненского района, тут ограничения введены в радиусе двух километров от улицы Мира, где вирус выявлен у крупного рогатого скота.
В этих населенных пунктах наложен запрет на проведение ярмарок, выставок и других массовых мероприятий, связанных с перемещением животных, восприимчивых к бешенству. Местным властям предписано реализовать комплекс мер по ликвидации очага заболевания и предотвращению дальнейшего распространения вируса.
Ранее сообщалось о введении карантинных мер в поселке Озерный (Карталинский район) из-за случая бешенства у кошки, в поселке Климовка (Чесменский район) — у енотовидной собаки и в поселке Новоершовский (Кизильский район), где вирус обнаружен у крупного рогатого скота.