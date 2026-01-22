Родильный дом в Приморье оснастили новым медицинским оборудованием

Как рассказали в краевом минздраве, оснащение улучшили в родовых залах, отделении патологии беременности, а также во взрослой и детской реанимациях. Главный врач роддома Светлана Сагайдачная рассказала, что модернизация пришлась как нельзя кстати — 13 января учреждению исполнилось 59 лет, и оно готовится к юбилею. По ее словам, современная аппаратура позволяет врачам действовать точнее и безопаснее, спасая жизни даже в критических ситуациях.