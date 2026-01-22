Ричмонд
Родильный дом в Приморье оснастили новым медицинским оборудованием

На закупку техники направили более 58 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Владивостокский клинический родильный дом № 3 обновил свою техническую базу. Благодаря национальному проекту «Семья» в учреждение поступило 52 единицы современного медицинского оборудования стоимостью более 58 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Как рассказали в краевом минздраве, оснащение улучшили в родовых залах, отделении патологии беременности, а также во взрослой и детской реанимациях. Главный врач роддома Светлана Сагайдачная рассказала, что модернизация пришлась как нельзя кстати — 13 января учреждению исполнилось 59 лет, и оно готовится к юбилею. По ее словам, современная аппаратура позволяет врачам действовать точнее и безопаснее, спасая жизни даже в критических ситуациях.

Нагрузка на «третий» роддом традиционно высока: сюда едут рожать женщины не только из Владивостока, но и со всего Приморья. Только за прошлый год здесь появились на свет 3 669 детей, а за всю историю стен учреждения — около 180 тысяч.

По словам специалистов, сочетание профессионализма врачей и высоких технологий дает реальный результат: в регионе уже фиксируют снижение младенческой смертности. Обновление техники по нацпроекту продолжится и в будущем.