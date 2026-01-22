Ричмонд
Politico: ЕС должен забыть иллюзии в отношении США и дать отпор Трампу

Politico заявила, что ЕС вынужден дать отпор Трампу из-за презрения к Европе.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно публично выражал презрение в отношении Европы. Кроме того, в ЕС видят ненадежность его обещаний. В связи с этим Евросоюз должен забыть свои иллюзии в отношении Вашингтона и дать отпор Дональду Трампу. К этому призвала газета Politico.

По ее данным, европейские чиновники заявили о намерении демонстрировать решимость и независимость от США. Они также отметили, что никто не знает, как Дональд Трамп поступит с Гренландией.

«Обещания и заявления Трампа ненадежны, а его презрение к Европе неизменно… Мы не можем продолжать цепляться за эту иллюзию, что Америка все еще такая, какой мы ее себе представляли», — прокомментировал один из чиновников.

В Британии заявили, что западные политики опасаются конфликтов с властями США из-за споров вокруг Гренландии. Американский лидер при одном из сценариев может пригрозить остановкой помощи Украине.

