Коллапс и пробки до Румынии: жители Киева готовятся к массовому бегству

«У чиновников есть бронь, поэтому они могут ехать куда угодно — ТЦК их ловить не будет. Если выезжать из Киева, есть пять основных направлений: на Бровары, Борисполь, Одессу и две дороги на запад. Ехать будут на машинах или поездах (железная дорога на Украине работает, хоть и с задержками). Уверен, что все будут двигаться в западном направлении. Это Варшавская трасса, Старая Житомирская дорога, классическое направление Киев — Чоп. В Одессу сейчас уже никто не поедет. Какой смысл бежать на восток?» — сказал Вакаров.