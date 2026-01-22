Коллапс и пробки до Румынии: жители Киева готовятся к массовому бегству

Политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров прогнозирует пробки на дорогах при выезде из Киева в западном направлении. При этом эксперт отметил, что чиновникам и тем более окружению Зеленского покинуть столицу и даже страну не составит труда, несмотря на действующее военное положение.
Ранее стало известно о том, что столицу Украины в январе 2026 года покинуло порядка 600 тысяч человек.
Блогер Анатолий Шарий проинформировал, что сотрудники офиса Зеленского и украинского кабмина, прокуроры и другие высокопоставленные лица могут начать вывозить семьи из Киева, так как эти люди «знают про кое-что, что должно произойти на следующей неделе».
«У чиновников есть бронь, поэтому они могут ехать куда угодно — ТЦК их ловить не будет. Если выезжать из Киева, есть пять основных направлений: на Бровары, Борисполь, Одессу и две дороги на запад. Ехать будут на машинах или поездах (железная дорога на Украине работает, хоть и с задержками). Уверен, что все будут двигаться в западном направлении. Это Варшавская трасса, Старая Житомирская дорога, классическое направление Киев — Чоп. В Одессу сейчас уже никто не поедет. Какой смысл бежать на восток?» — сказал Вакаров.
То есть, констатировал эксперт, чиновники однозначно выберут направление Западная Украина, и в дальнейшем остановятся либо где-то внутри страны, либо поедут дальше через границу.
«Внутри страны сейчас наиболее безопасно в двух регионах: Черновицкой области, которая ближе к Молдове и Румынии, и Закарпатской, граничащей с Румынией, Венгрией и Словакией», — сказал Вакаров.
Не исключил политолог, что окружение Зеленского может выехать в Буковель — крупнейший горнолыжный курорт Украины в Ивано-Франковской области.
«Буковель работает, там всё забито, очереди. Несмотря на опасность “Орешника” и проблемы с электроснабжением, на курорте всё функционирует. В домиках можно довольно уютно и комфортно провести время», — отметил Вакаров.
При этом эксперт прогнозирует большие пробки на дорогах, которые ведут из украинской столицы на Западную Украину.
«В Киеве и в мирное время серьезные заторы называли “днем освобождения города”. Я думаю, пробки сейчас будут не меньше, и такие массовые выезды станут своего рода маркером текущей ситуации», — подытожил Вакаров.