В Омске отключат холодную воду в нескольких районах

С 25 по 29 января в Омске будут проводиться плановые ремонтные работы на водопроводных сетях. В связи с этим в некоторых районах города и области ожидаются временные отключения холодной воды.
25 января (с 11:00 до 19:00):
Ремонтные работы будут проводиться в посёлке Амурском. Временно без холодной воды останется дом по адресу: улица 18 Амурская, 1.
27 января (с 11:00 до 19:00):
На улице Зелёной будут проводиться работы по ремонту водопроводных коммуникаций. Отключение воды затронет 28 административных зданий и 1 социальный объект. Временно без водоснабжения останутся следующие адреса:
улица Зелёная, 13 (левый ввод), 14, 15, 16, 18к1, 20; улица 22-го Партсъезда, 97/1, 97 б/1, 97в/1, 97в/2, 100 к2, 100 б, 100 б/2, 100/3, 103а, 103а к5, 103 В, 103 г, 103к1, 103 б, 105, 105а; улица Успешная, 51, 53; улица Раздольная, 1, 1к3, 1к4, 1 б, 1 г; СНТ «Берёзка»; частный сектор по улицам 1-й, 2-й, 3-й Зелёный проезд; улица Раздольная, 4 ВРК и частный сектор.
28 января (с 10:00 до 20:00):
Ремонтные работы на улице 3-я Железнодорожная. Без воды останутся следующие дома:
улица 2-я Железнодорожная, 3, 5; улица 3-я Железнодорожная, 13, 15, 26.
На время проведения работ будет установлена машина с питьевой водой возле дома № 5 на улице 2-я Железнодорожная.
29 января (с 11:00 до 19:00):
Ремонтные работы на улице 33 Северная. Временно без воды останутся жители четырёх домов по адресам:
улица 33 Северная, дома № 140, 142, 144 и 146.
Жителям рекомендовано заранее подготовиться к отключениям и обеспечить запас воды. В случае возникновения неудобств можно воспользоваться услугами специализированных машин с питьевой водой, которые будут установлены рядом с домами в период проведения ремонтных работ.