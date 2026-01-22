Красноярец засудил авиакомпанию за несостоявшийся перелет

Случай произошел еще в январе 2022 года. Мужчина через электронный сервис «Авиасейлс» нашел подходящие для его семьи билеты до Сочи и обратно у авиакомпании «Победа» от тревел-агента Supersaver и оплатил их покупку банковской картой. Но в день вылета в аэропорту на стойке регистрации выяснилось, что в системе бронирования авиакомпании нет фамилий семьи, поэтому в самолет их не пустят.
«Отец семейства незамедлительно начал писать везде, куда можно — и в адрес сервиса “Авиасейлс”, и в адрес аэропорта, и в авиакомпанию. Та ответила, что оформила возврат средств, а для получения своих денег клиенту необходимо обратиться по месту приобретения билетов. От сервиса “Авиасейлс” мужчина узнал, что возврат средств приостановлен по причине нахождения агентства Supersaver за рубежом. Поскольку деньги билетный агент не возвращал длительное время, красноярец неоднократно обращался с этим требованием в авиакомпанию, но всё безрезультатно. Тогда к делу подключились специалисты Управления Роспотребнадзора, оказав помощь в судебной защите», — рассказали в Управлении.
В итоге в пользу красноярца и его двух несовершеннолетних детей с авиакомпании «Победа» взыскали: 49 070 рублей за оплаченные за билеты; 13 258 рублей процентов за пользование чужими деньгами; 46 164 рублей штрафа; 30 000 рублей морального вреда и 366 рублей почтовых расходов. Решение суда вступило в законную силу. Отмечается, что проценты за пользование чужими деньгами будут увеличиваться до момента фактической уплаты задолженности.