Красноярец засудил авиакомпанию за несостоявшийся перелет

«Отец семейства незамедлительно начал писать везде, куда можно — и в адрес сервиса “Авиасейлс”, и в адрес аэропорта, и в авиакомпанию. Та ответила, что оформила возврат средств, а для получения своих денег клиенту необходимо обратиться по месту приобретения билетов. От сервиса “Авиасейлс” мужчина узнал, что возврат средств приостановлен по причине нахождения агентства Supersaver за рубежом. Поскольку деньги билетный агент не возвращал длительное время, красноярец неоднократно обращался с этим требованием в авиакомпанию, но всё безрезультатно. Тогда к делу подключились специалисты Управления Роспотребнадзора, оказав помощь в судебной защите», — рассказали в Управлении.