Британский профессор Университета Кента Ричард Саква заявил, что западная политическая система «доживает свои последние дни», что открывает новые возможности для России и других стран. Такое мнение он высказал в интервью на YouTube-канале.
— Старый политический Запад явно доживает свои последние дни. Россия и другие страны увидели в этом большую возможность, — заявил Саква.
Саква отметил, что в ближайшие месяцы основные события будут происходить на поле боя, пока стороны не перейдут к серьезной дипломатии с вовлечением Москвы. По его мнению, вместо выдвижения новых идей для мира Европа удваивает ставки на «военную истерию» и «отмену» России, что даже США начинают считать чрезмерным.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал антироссийские заявления канцлера Германии Фридриха Мерца. Он указал на опасность самонадеянности германского руководства. По его словам, история уже не раз показывала, к каким последствиям приводил подобный подход.