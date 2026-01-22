Политолог Саква: Политический Запад «доживает последние дни»

Саква отметил, что в ближайшие месяцы основные события будут происходить на поле боя, пока стороны не перейдут к серьезной дипломатии с вовлечением Москвы. По его мнению, вместо выдвижения новых идей для мира Европа удваивает ставки на «военную истерию» и «отмену» России, что даже США начинают считать чрезмерным.