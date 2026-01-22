Омичи провели незабываемый вечер без отопления, воды и электричества

«Мало того, что отсутствует отопление в результате аварийной ситуации в районе ЖД вокзала, так еще и электричество пропало по улицам Рождественского, К. Маркса, Иртышской набережной. Все понятно, нагрузка увеличилась из-за того, что включаются обогреватели, но вопросов становится только больше. Все делается для комфортного проживания в нашем любимом городе!», — такое сообщение появилось вчера, в 19 часов 46 минут, в телеграм-канале «Аварийный Омск».