Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи провели незабываемый вечер без отопления, воды и электричества

Масштабная авария на теплотрассе в Ленинском округе лишила жителей отопления и горячей воды, а вечером исчезло еще и электричество.

Источник: Комсомольская правда

Коммунальный апокалипсис случился вчера, 21 января, в Ленинском округе города Омска. Из-за аварии на теплотрассе омичи лишились отопления и горячей воды, а ближе к вечеру у них исчезло еще и электричество.

«Мало того, что отсутствует отопление в результате аварийной ситуации в районе ЖД вокзала, так еще и электричество пропало по улицам Рождественского, К. Маркса, Иртышской набережной. Все понятно, нагрузка увеличилась из-за того, что включаются обогреватели, но вопросов становится только больше. Все делается для комфортного проживания в нашем любимом городе!», — такое сообщение появилось вчера, в 19 часов 46 минут, в телеграм-канале «Аварийный Омск».

Как выяснилось позже, не только Ленинский округ пострадал от отсутствия электроэнергии. В том же телеграм-канале, уже в 3 часа утра, появилось сообщение об отсутствии электроэнергии в домах, расположенных в районе Старого Кировска. Написавший омич посетовал, что не может дозвониться до диспетчера из-за постоянно занятого телефона, хотя, с его слов, было предпринято множество попыток.