Миронов предложил увеличить зарплаты воспитателей в детсадах

Миронов напомнил, что «Справедливая Россия» ранее предлагала варианты повышения зарплат воспитателям. «Наша партия настаивает, чтобы базовый оклад был равен трем МРОТ, а вместе с надбавками размер зарплаты составлял бы около 100 тысяч рублей, то есть был на уровне средней зарплаты по стране. Уверен, труд воспитателей с учетом его сложности и ответственности не должен оцениваться ниже», — подытожил он.