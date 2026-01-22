Миронов предложил увеличить зарплаты воспитателей в детсадах

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил вдвое увеличить зарплаты воспитателей в детских садах.
Правительство прорабатывает вопрос продления работы ясельных групп в детских садах, заявил президент России Владимир Путин.
«Продление работы детских садов — необходимая мера для обеспечения трудовой мобильности родителей. Однако это требует дополнительных ставок и увеличения зарплаты воспитателей в 1,5−2 раза», — сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, это необходимо для обеспечения трудовой мобильности родителей.
«Потому что сегодня родители вынуждены бросать работу и бежать забирать своих детей. В итоге страдают все — и работа, и родители, и воспитатели, которым сверхурочные никто не оплачивает», — добавил политик.
Миронов напомнил, что «Справедливая Россия» ранее предлагала варианты повышения зарплат воспитателям. «Наша партия настаивает, чтобы базовый оклад был равен трем МРОТ, а вместе с надбавками размер зарплаты составлял бы около 100 тысяч рублей, то есть был на уровне средней зарплаты по стране. Уверен, труд воспитателей с учетом его сложности и ответственности не должен оцениваться ниже», — подытожил он.