Военный сказал, как накажут пойманных «черных вдов» за обман бойцов СВО

Пойманных на мошенничестве с выплатами «черных вдов» бойцов СВО необходимо наказывать по всей строгости закона, вплоть до лишения свободы, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Напомним, двоих жителей города Шумиха задержали по подозрению в мошенничестве в отношении участников спецоперации. Супруги-предприниматели подыскивали жен своим рабочим, а позже уговаривали их заключить контракт для отправки на СВО.
В случае гибели этих бойцов их новоиспеченные супруги получали положенные выплаты. В ближайшее время супругам могут предъявить обвинение.
Это далеко не первый подобный случай. Женщин, которые выходят замуж за бойцов СВО исключительно ради возможных выплат, называют «черными вдовами».
«Подобные истории уже вылились в некий тренд. Да взять хотя бы девушку, видео с которой завирусилось в Сети, где она говорит: “Выйду замуж за бойца СВО, его убьют, а я получу деньги, а так он мне не нужен”. После таких историй ясно, что нужно ужесточать законодательство, делать соответствующие проверки и только после этого производить выплаты вдовам или в случае обмана сажать в тюрьму», — отметил эксперт.
Михайлов добавил, что можно установить некие меры, определяющие серьезность намерений новоиспеченной супруги. Так, можно установить минимальный срок брака для получения выплаты, например, от 2−3 лет. Также на серьезность брака может указывать наличие совместного ребенка.
Ранее эксперт Игнатов раскрыл хитрости «черных вдов», охотящихся на бойцов СВО.