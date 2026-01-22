Военный сказал, как накажут пойманных «черных вдов» за обман бойцов СВО

«Подобные истории уже вылились в некий тренд. Да взять хотя бы девушку, видео с которой завирусилось в Сети, где она говорит: “Выйду замуж за бойца СВО, его убьют, а я получу деньги, а так он мне не нужен”. После таких историй ясно, что нужно ужесточать законодательство, делать соответствующие проверки и только после этого производить выплаты вдовам или в случае обмана сажать в тюрьму», — отметил эксперт.