Жители Гренландии вышли на митинг против присоединения острова к США: что говорят местные

Гренландцы продолжают устраивать акции протеста. Митингующие активно заявляют о нежелании отдавать остров Соединенным Штатам. По словам организатора протеста против США Яна Кёлера, местные чувствуют себя запуганными. Так он рассказал РИА Новости.
Организатор протеста сообщил, что в демонстрации 17 января приняли участие порядка 6 тысяч человек. Митинг прошел в столице Гренландии Нууке. По словам собеседника агентства, протесты дают жителям надежду.
«Они хотят ясно заявить, что мы не хотим быть частью Соединённых Штатов. И что мы стоим вместе и показываем это миру», — добавил Ян Кёлер.
По данным портала Axios, руководство США планирует разместить в Гренландии систему ПРО «Золотой купол». При этом сделка между Вашингтоном и НАТО сохранит суверенитет Дании. США также намерены обновить оборонное соглашение между Штатами и Копенгагеном.