Некоторые зарубежные продукты могут пропасть с прилавков в Казахстане

Теперь в Минсельхозе и Минторговли думают, как защитить внутренний рынок. Чтобы простимулировать отечественных фермеров производить больше мяса, в Минсельхозе предложили ввести отсрочку от армии для детей чабанов. «Мы не говорим о том, чтобы они не ходили в армию. Мы говорим об отсрочке, потому что немало у нас в Казахстане династий, работающих на фермах и достигающих высоких результатов — по 150 голов на сто маток. И когда необходимо, если отцу нужен помощник, мы просим просто дать отсрочку», — разъяснил вице-министр сельского хозяйства.