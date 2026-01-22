Некоторые зарубежные продукты могут пропасть с прилавков в Казахстане

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин объяснил возможный запрет тем, что отечественным производителям становится невыгодно продавать свои товары из-за слишком низкой цены на зарубежную продукцию. «По каждой позиции мы должны будем рассмотреть и провести анализ, какая продукция продается по демпинговым ценам. Если демпинг идет, мы должны его остановить, потому что тогда свое производство не выдержит этого: постоянный завоз», — пояснил Бердалин.
Он добавил, что соседние страны нередко субсидируют каждый этап производства продуктов — от фермы до перевозки. В итоге, когда товар попадает в Казахстан, его цена оказывается ниже, чем себестоимость продукции у отечественных производителей. Все это, по его словам, грозит массовыми закрытиями казахстанских предприятий.
Теперь в Минсельхозе и Минторговли думают, как защитить внутренний рынок. Чтобы простимулировать отечественных фермеров производить больше мяса, в Минсельхозе предложили ввести отсрочку от армии для детей чабанов. «Мы не говорим о том, чтобы они не ходили в армию. Мы говорим об отсрочке, потому что немало у нас в Казахстане династий, работающих на фермах и достигающих высоких результатов — по 150 голов на сто маток. И когда необходимо, если отцу нужен помощник, мы просим просто дать отсрочку», — разъяснил вице-министр сельского хозяйства.