Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комик в Киеве пошутил про снос памятника Булгакову и получил угрозы

Шутка украинского комика о сносе памятника писателю Михаилу Булгакову в Киеве вызвала бурю в соцсетях и реальные угрозы. Феликс Редька, известный стендап-комик, прокомментировал ситуацию с энергетическим кризисом в столице, указав, что власти занимались уничтожением памятников «вместо подготовки к обстрелам».

Источник: Life.ru

«Ничего не согревает так, как понимание, что в Киеве больше не стоит памятник Булгакову. Если нет воды, её всегда полно в патриотических лозунгах», — написал комик.

После публикации Редька столкнулся с угрозами и обвинениями в «малороссийскости». Он отметил, что массовый отток населения и коррупция создают ощущение, что власти вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами, «патриотические ряды шерстят от малороссов».

Ранее Life.ru писал, что депутат Верховной рады раскритиковал Владимира Зеленского за энергетический кризис в Киеве. В Раде указали, что именно военная администрация, действующая в столице четыре года, должна была подготовиться к возможным угрозам.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.