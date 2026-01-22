«Ничего не согревает так, как понимание, что в Киеве больше не стоит памятник Булгакову. Если нет воды, её всегда полно в патриотических лозунгах», — написал комик.
После публикации Редька столкнулся с угрозами и обвинениями в «малороссийскости». Он отметил, что массовый отток населения и коррупция создают ощущение, что власти вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами, «патриотические ряды шерстят от малороссов».
Ранее Life.ru писал, что депутат Верховной рады раскритиковал Владимира Зеленского за энергетический кризис в Киеве. В Раде указали, что именно военная администрация, действующая в столице четыре года, должна была подготовиться к возможным угрозам.
