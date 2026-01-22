Мошенники встраивают программы взлома банковских приложений в демо-версии игр

Мошенники распространяют вредоносное ПО под видом демо-версии игры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД. Речь идёт о программе удалённого доступа к онлайн-банкингу. Злоумышленники встраивают её в приложение популярной сетевой игры.