Мошенники встраивают программы взлома банковских приложений в демо-версии игр

Мошенники распространяют вредоносное ПО под видом демо-версии игры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД. Речь идёт о программе удалённого доступа к онлайн-банкингу. Злоумышленники встраивают её в приложение популярной сетевой игры.
Когда пользователь скачивает демо-версию игры, одновременно на его гаджет устанавливается вредоносная программа и злоумышленники получают доступ к финансовым операциям жертвы.
Кроме того, аферисты рассылают вредоносное ПО под предлогом установки новой версии популярного мессенджера. Таким образом они берут под контроль гаджет пользователя.
Ранее в МВД назвали признаки того, что присланное фото может быть вредоносным ПО.
Также в управлении по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий МВД России рассказали, какими способами мошенники убеждают людей установить вредоносные программы на телефон или компьютер.
