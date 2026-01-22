Ричмонд
Мошенники встраивают программы взлома банковских приложений в демо-версии игр

Россияне думают, что скачивают демо-версию игры, но на самом деле предоставляют аферистам доступ к гаджету.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники распространяют вредоносное ПО под видом демо-версии игры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД. Речь идёт о программе удалённого доступа к онлайн-банкингу. Злоумышленники встраивают её в приложение популярной сетевой игры.

Когда пользователь скачивает демо-версию игры, одновременно на его гаджет устанавливается вредоносная программа и злоумышленники получают доступ к финансовым операциям жертвы.

Кроме того, аферисты рассылают вредоносное ПО под предлогом установки новой версии популярного мессенджера. Таким образом они берут под контроль гаджет пользователя.

Ранее в МВД назвали признаки того, что присланное фото может быть вредоносным ПО.

Также в управлении по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий МВД России рассказали, какими способами мошенники убеждают людей установить вредоносные программы на телефон или компьютер.

6 признаков, что на вашем гаджете вредоносная программа, узнайте здесь на KP.RU.