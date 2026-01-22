Афиша на 24, 25 января. Куда пойти в выходные дни в Перми?

24 января
Арт-пространство «Другие круги»
11.00−19.00 | Персональная выставка художника Дмитрия Хлебникова «Было, есть и будет» | 18+
Арт-резиденция
12.00−19.00 | Выставка «В поисках перпендикуляра» | 12+
12.00−19.00 | Выставка начинающих художников «Оставьте контроль на входе» | 12+
12.00−19.00 | Выставка «Эмоциональная архитектура» | 12+
12.00−19.00 | Фотовыставка Марины Долматовой «Импровизация в стиле джаз» | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00
Выставка «Красавицы, цветы, птицы. Синтез гохуа (китайская живопись, стиль гунби) и поэзии» | 6+
Выставка «Путешествие в город N». К 200-летию со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина | 16+
Фотовыставка «Из века в век: главная библиотека Прикамья». К 190-летию Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького | 12+
Книжная выставка «В единстве народов — сила России» | 16+
«На суд зрителя». Выставка ко Дню артиста | 16+
«Играй, прелестное дитя». Представлена литература об играх и игрушках
Библиотека им. Пушкина
12.00 | Открытие передвижной выставки из Государственного музея В. Высоцкого (Москва) «Таганка, славься! Смейся! Плачь! Кричи!» | 12+
Большой зал филармонии
19.00 | Концертная программа симфонической музыки | 6+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Выставка картин Анастасии Поповой «Мысли на ночь» | 16+
ДК ВОС
15.00 | Концерт ансамбля песни и танца «Ромэн» — «Под цыганским шатром» | 6+
ДК им. Солдатова
15.00 | Новый год по-Шамахански | 6+
18.00 | Хореографическая сказка «Морозко» | 6+
Дом актёра
11.00 | Ёжик, Медвежонок и Заяц | 6+
19.00 | Последняя попытка | 16+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Выставка «Кама больше чем река…» | 6+
Дом художника
11.00−19.00 | Выставка картин московского художника Анатолия Бугакова «Акварель» | 0+
Исторический парк «Россия — моя история»
12.00−21.00
«Страна. Связь. Технологии». Выставка цифрового и видеоискусства | 12+
«Три века истории Перми» | 6+
«Маленький мир Ирины Верхградской». Выставка миниатюрной авторской куклы | 0+
«Молотов. Пространство для жизни» | 12+
11.00−19.00 | «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период» | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Музей винтажной парфюмерии «Душечка»
11.00 | История одеколонов | 12+
Музей сладостей «Конфектория»
11.00 | Экскурсия в музей сладостей | 0+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00
Инсталляция «ВАС 2025» | 6+
Выставка «Ротонда» художника и архитектора Александра Бродского | 6+
Проект «Антихрупкость» | 6+
Остановка «Сквер им. Решетникова»
12.00, 15.00 | Обзорная экскурсия с аудиогидом «Пермь 300. Город на Каме» | 0+
Планетарий
10.30 | Космический мир Снежной королевы | 6+
12.00 | Путешествуя со светом | 6+
15.00 | Закат эпохи динозавров | 6+
17.30 | Далёкие миры. Другая жизнь? | 12+
19.00 | Тайны тёмной материи. Секреты космоса | 12+
Театр «Белая Овца»
17.00 | Спектакль «Пикничок» | 16+
Театр «Век жизни»
19.30 | Спектакль «В чужом пиру похмелье» | 16+
Театр «Данилин»
15.00 | Экскурсия в музей магии и волшебства | 0+
Театр «У Моста»
14.00, 18.00 | Биндюжник и Король | 16+
Театр кукол
11.00 | Солнышко и снежные человечки | 0+
13.30 | Кошкин дом | 6+
15.00 | Истории в картинках. Мастер-класс по созданию анимации | 6+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
19.00 | Самсон и Далила | 16+
Театр юного зрителя
18.00 | Братья свободы | Спектакль идёт на малой сцене театра | 12+
Театр-Театр
13.00, 17.00 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+
15.00, 19.00 | Родители напрокат | Театр-Тятрик | 6+
Центр городской культуры
11.00−20.00 | Выставка памяти Сергея Имиса | 12+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Выставка «Кин ме / Кто мы» | 12+
Частная филармония «Триумф»
12.00 | Flamenco weekend 2026. Танцевальный спектакль «Новые приключения О. Бендера» | 6+
15.00 | Flamenco weekend 2026. Танцевальный спектакль «После полудня» | 6+
25 января
Арт-пространство «Другие круги»
11.00−19.00 | Персональная выставка художника Дмитрия Хлебникова «Было, есть и будет» | 18+
Арт-резиденция
12.00−19.00 | Выставка «В поисках перпендикуляра» | 12+
12.00−19.00 | Выставка начинающих художников «Оставьте контроль на входе» | 12+
12.00−19.00 | Выставка «Эмоциональная архитектура» | 12+
12.00−19.00 | Фотовыставка Марины Долматовой «Импровизация в стиле ДЖАЗ» | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00
Выставка «Красавицы, цветы, птицы. Синтез гохуа (китайская живопись, стиль гунби) и поэзии» | 6+
Выставка «Путешествие в город N». К 200-летию со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина | 16+
Фотовыставка «Из века в век: главная библиотека Прикамья». К 190-летию Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького | 12+
Книжная выставка «В единстве народов — сила России» | 16+
«На суд зрителя». Выставка ко Дню артиста | 16+
«Играй, прелестное дитя». Представлена литература об играх и игрушках
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Выставка картин Анастасии Поповой «Мысли на ночь» | 16+
Дворец детского юношеского творчества
11.00, 14.00 | Дворец детского юношеского творчества Музыкальный театр «Орфей». Музыкальная сказка «Морозко» | 0+
ДК им. Солдатова
18.00 | Зимний отчётный концерт Академии танца 2Dance kids «Топи лёд 2026» | 0+
Дом актёра
11.00 | Стойкий оловянный солдатик | 6+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Выставка «Кама больше чем река…» | 6+
Дом художника
11.00−19.00 | Выставка картин московского художника Анатолия Бугакова «Акварель» | 0+
Исторический парк «Россия — моя история»
12.00−21.00
«Страна. Связь. Технологии». Выставка цифрового и видеоискусства | 12+
«Три века истории Перми» | 6+
«Маленький мир Ирины Верхградской». Выставка миниатюрной авторской куклы | 0+
«Молотов. Пространство для жизни» | 12+
11.00−19.00 | «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период» | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 |
Инсталляция «ВАС 2025» | 6+
Выставка «Ротонда» художника и архитектора Александра Бродского | 6+
Проект «Антихрупкость» | 6+
Органный концертный зал
19.00 | Музыка с экрана | 6+
Планетарий
10.30 | Главное чудо Вселенной | 6+
12.00 | Круиз по Солнечной системе | 6+
15.00 | Обитаемая Луна | 6+
17.30 | Сверхмассивные чёрные дыры. Открывая невидимое | 12+
Скульптура «Пермяк — солёные уши»
18.00 | Татьянин день: от пушкинских строк до пермских сладостей | 6+
Спортивный комплекс им. Сухарева
20.00 | МакSим | 6+
Театр «Век жизни»
16.00, 19.30 | Спектакль «Свадьба Бальзаминова» | 16+
Театр «Данилин»
12.00 | Фокус-покус (Детское иллюзионное шоу) | 6+
Театр «У Моста»
14.00, 18.00 | Биндюжник и Король | 16+
Театр кукол
11.00 | Солнышко и снежные человечки | 0+
13.30 | Кошкин дом | 6+
15.00 | Истории в картинках. Мастер-класс по созданию анимации | 6+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
19.00 | Самсон и Далила | 16+
Театр юного зрителя
12.00, 16.00 | Новая история страны Оз | 6+
Театр-Театр
11.00 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+
13.00, 15.00, 19.00 | Родители напрокат | Театр-Тятрик | 6+
18.00 | Синдбад-мореход | Большой зал филармонии | 6+
УДС «Молот»
16.30 | Баскетбольный матч «Парма» — «МБА-МАИ» | 0+
Художественная галерея «Пермский период»
12.00−18.00 | Выставка-энциклопедия «Эмаль. Стекло. Мозаика. Витраж» | 0+
Центр городской культуры
11.00−20.00 | Выставка памяти Сергея Имиса | 12+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Выставка «Кин ме / Кто мы» | 12+
Частная филармония «Триумф»
19.00 | Киноклуб «Кино, вино и домино»: «Амадей» (1984) | 18+